В Раде рассказали, сколько теряет Украина из-за непринятия законов в рамках программы ЕС

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предупредил, что Украина в этом квартале теряет 300 млн евро и может потерять ещё миллиарды, если и в дальнейшем не будет использовать возможности, предлагаемые ЕС и международными организациями.

Об этом он заявил с трибуны Верховной Рады 26 марта, передает "Европейская правда".

"Страна на грани финансовой катастрофы. В 2025 году мы не выполнили 14 индикаторов (в рамках программы кредитной поддержки ЕС) Ukraine Facility. И, в связи с этим, мы не получили 3,9 млрд евро. Причем 300 млн из них полностью сгорят в первом квартале через несколько дней после", – заявил народный депутат Даниил Гетманцев.

По его словам, в первом квартале 2026 года (январь-март) Украина не выполнила уже пять индикаторов программы ЕС Ukraine Facility из пяти.

Также украинский парламентарий предупредил, что если Верховная Рада не примет четыре очень важных закона – от SEPA до железнодорожного транспорта, мы не получим 3,3 млрд долларов от Всемирного банка.

Кроме того, Гетманцев напомнил, что на грани срыва находится крупный репарационный кредит в размере 90 млрд евро от ЕС, а также меморандум с Международным валютным фондом, "который мы с вами в марте этого года не выполнили".

В связи с этим он раскритиковал Кабинет министров Украины за то, что правительство не внесло соответствующие законопроекты в Верховную Раду, а также самих парламентариев – за "огульную критику", а также "разборки, ссоры, усталость, обиды".

"Чтобы не потерять страну, чтобы не скатиться в пропасть финансовой неопределенности, а мы очень-очень близки к ней, давайте опомнимся", – призвал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, Литва выделила 10 миллионов евро добровольного взноса в пользу программы Ukraine Facility.

С начала 2024 года главной линией финансовой помощи Украине стала программа под названием Ukraine Facility с заявленной стоимостью в 50 млрд евро.

Начиная со 2-го квартала 2024 года ЕС увязывает предоставление средств с реализацией Украиной реформ. На каждый квартал у Украины есть индикаторы – определенные изменения, которые Киев должен внедрить, или решения, которые должен принять. А чтобы дополнительно юридически подтвердить свою готовность, правительство прописало все шаги и сроки выполнения в документе под названием "План Украины". Далее Украина отчитывается по ним и получает деньги.