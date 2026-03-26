Орбан требует от Украины "забрать своих шпионов домой"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в "инфильтрации шпионов" в ряды оппозиционной партии "Тиса" и требует "забрать их домой".

Как сообщает Telex, с такими заявлениями он выступил 26 марта, пишет "Европейская правда".

В опубликованном в четверг видеообращении в Facebook Орбан озвучил требование к Украине "забрать шпионов", якобы инфильтрированных в команду оппозиционной силы, ставшей ключевым соперником "Фидес" Виктора Орбана.

"Призываю президента Зеленского немедленно приказать своим агентам ехать домой и уважать волю венгерского народа", – заявил Виктор Орбан.

Он утверждает, что Украина якобы "активировала своих агентов в политических кругах Венгрии" из-за приближения выборов, и рассказал об "украинских шпионах и оплаченных Украиной ИТ-специалистах", якобы связанных с партией "Тиса".

Орбан также заявил, что это, мол, исключительные для Венгрии выборы по уровню вмешательства иностранных спецслужб.

"Венгерские органы постоянно работают над пресечением внешнего вмешательства и делают все возможное, чтобы венгры могли проголосовать за свое будущее без внешних манипуляций", – сказал венгерский премьер.

Ранее в докладе Национального комитета безопасности заявили, что двое ИТ-специалистов, ранее сотрудничавших с "Тисой", якобы имели связи с Украиной и несколько раз посещали посольство Украины в Будапеште.

Из пояснений в докладе следует, что эти два человека, упоминаемые под инициалами HD и MT, оказались в центре внимания из-за чьего-то сообщения о том, что они якобы планируют приобрести оборудование, которое может использоваться для сексуальной эксплуатации детей в интернете.

После этого к ним пришли с обысками, изъяли носители информации и "оборудование военного характера, которое они производили или которым владели без разрешения". В ходе этого расследования якобы нашли доказательства контактов с Украиной и спецслужбой какого-то государства ЕС. Об одном из двоих пишут, что он имеет двойное гражданство Венгрии и Великобритании.

Параллельно команда Виктора Орбана и провластные информационные ресурсы раскручивают еще одну историю о якобы "шпионаже" со стороны оппозиционного журналиста-расследователя Саболча Пани, дело дошло до официальной жалобы.

