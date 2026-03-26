Рютте спростував чутки про перенаправлення США зброї для України на Близький Схід

Американська зброя у рамках механізму НАТО PURL, зокрема системи ППО та ракети до них, продовжуватиме постачатися в Україну, незважаючи на потреби війни на Близькому Сході.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час презентації свого звіту за 2025 рік у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Рютте запевнив, що зброя в рамках механізму PURL надходитиме в Україну без перебоїв, і не буде перенаправлена на Близький Схід.

"Можу запевнити вас, що критично важлива підтримка від Сполучених Штатів для України, оплачена союзниками, – ця відома абревіатура PURL – продовжує надходити", – заявив Рютте, коментуючи на прохання журналістів повідомлення в ЗМІ про те, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення на Близький Схід озброєння, зокрема ракет-перехоплювачів для ППО, вже замовленого в рамках програми PURL для України.

З його слів, йдеться, зокрема, про ракети-перехоплювачі для систем Patriot, а також інше критичне для України військове спорядження.

Генсек НАТО висловив переконання, що "поряд із розвідувальними даними, якими США діляться з Україною", саме поставки в рамках PURL є "життєво важливим".

Тим не менш, він уточнив, що під час публічного брифінгу не може надати всю інформацію про окремі поставки зброї.

"З моменту запуску минулого літа, PURL наразі поставив близько 75% усіх ракет для українських батарей Patriot та 90% боєприпасів, які використовуються в інших системах протиповітряної оборони", – повідомив Марк Рютте.

"Тож це триває. Це добре", – додав очільник Альянсу.

Як повідомляла "Європейська правда", у західних ЗМІ з’явились повідомлення про те, що США планують перенаправлення зброї для України, зокрема ракет для ППО, на Близький Схід.

Нагадаємо, нещодавно у ЄС розповіли, що за три дні на Близькому Сході було використано близько 800 ракет-перехоплювачів американського виробництва, що перевищує кількість ракет, використаних Україною за зимовий період.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила занепокоєння, що зброя та оборонні потужності, зокрема системи ППО, які потрібні в Україні, спрямовуються нині на Близький Схід.

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що ситуація на Близькому Сході поки що не вплинула на постачання американського озброєння в Україну в рамках ініціативи PURL, насамперед ракет до систем ППО.