Рютте опроверг слухи о перенаправлении США оружия для Украины на Ближний Восток

Американское оружие в рамках механизма НАТО PURL, в частности системы ПВО и ракеты к ним, будет продолжать поставляться в Украину, несмотря на потребности войны на Ближнем Востоке.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время презентации своего отчета за 2025 год в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Рютте заверил, что оружие в рамках механизма PURL будет поступать в Украину без перебоев и не будет перенаправлено на Ближний Восток.

"Могу заверить вас, что критически важная поддержка от Соединенных Штатов для Украины, оплаченная союзниками, – эта известная аббревиатура PURL – продолжает поступать", – заявил Рютте, комментируя по просьбе журналистов сообщения в СМИ о том, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления на Ближний Восток вооружения, в частности ракет-перехватчиков для ПВО, уже заказанного в рамках программы PURL для Украины.

По его словам, речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках для систем Patriot, а также другом критическом для Украины военном снаряжении.

Генсек НАТО выразил убеждение, что "наряду с разведывательными данными, которыми США делятся с Украиной", именно поставки в рамках PURL "жизненно важны".

Тем не менее, он уточнил, что во время публичного брифинга не может предоставить всю информацию об отдельных поставках оружия.

"С момента запуска прошлым летом PURL пока поставил около 75% всех ракет для украинских батарей Patriot и 90% боеприпасов, которые используются в других системах противовоздушной обороны", – сообщил Марк Рютте.

"Так что это продолжается. Это хорошо", – добавил глава Альянса.

Как сообщала "Европейская правда", в западных СМИ появились сообщения о том, что США планируют перенаправление оружия для Украины, в частности ракет для ПВО, на Ближний Восток.

Напомним, недавно в ЕС рассказали, что за три дня на Ближнем Востоке было использовано около 800 ракет-перехватчиков американского производства, что превышает количество ракет, использованных Украиной за зимний период.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас выразила обеспокоенность, что оружие и оборонные мощности, в частности системы ПВО, которые нужны в Украине, направляются сейчас на Ближний Восток.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что ситуация на Ближнем Востоке пока не повлияла на поставки американского вооружения в Украину в рамках инициативы PURL, прежде всего ракет к системам ПВО.