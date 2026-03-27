Глава МЗС Франції: Європа не зменшує підтримку України на тлі війни на Близькому Сході

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро запевнив, що Європа зберігає військову підтримку України попри мобілізацію американських і союзницьких військових спроможностей для війни на Близькому Сході.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками першого дня міністерської зустрічі G7 під Парижем, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Французький міністр погодився, що відбувається "певна мобілізація" американських військових спроможностей у війні, яка триває в регіоні Затоки.

"Я б навіть сказав, що йдеться також про мобілізацію військових спроможностей з боку низки держав, таких як Франція, які не беруть участі в цих військових операціях, але розгорнули ці сили, щоб захищати й убезпечувати своїх союзників, своїх громадян і свої інтереси", – зазначив Барро.

Водночас він підкреслив, що Європа залишається мобілізованою у питанні військової підтримки України.

"Європейські країни мобілізовані. Уже понад чотири роки нам неодноразово заявляють, що нібито наближається катастрофа, бо постачання звідти чи звідси ось-ось припиняться. Але цього не трапилось", – зауважив Барро.

Глава французького МЗС також відзначив нинішню присутність президента України Володимира Зеленського в країнах Затоки, який приїхав туди, щоб поділитися "унікальним українським досвідом".

"Це свідчить про важливість, або радше про український геній, який зумів виробити нову, новітню міжвидову військову взаємодію для захисту від агресії, і водночас підкреслює, наскільки важливо для європейських країн, зокрема Німеччини, Франції та їхніх партнерів, встановлювати дедалі тіснішу співпрацю зі своїми українськими партнерами", – резюмував він.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб раніше висловив переконання, що Європа могла б досягти угоди з президентом США, яка допомогла б одночасно вирішити як нафтову кризу в Перській затоці, так і війну в Україні.

Він також говорив, що Україна може отримати певні вигоди від конфлікту на Близькому Сході, який може перешкодити Росії у військовій співпраці з Іраном.