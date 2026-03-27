Глава МИД Франции: Европа не сокращает поддержку Украины на фоне войны на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заверил, что Европа сохраняет военную поддержку Украины, несмотря на мобилизацию американских и союзных военных ресурсов для войны на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам первого дня министерской встречи G7 под Парижем, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Французский министр согласился, что происходит "определенная мобилизация" американских военных ресурсов в войне, которая продолжается в регионе Персидского залива.

"Я бы даже сказал, что речь идет также о мобилизации военных ресурсов со стороны ряда государств, таких как Франция, которые не участвуют в этих военных операциях, но развернули эти силы, чтобы защищать и обеспечивать безопасность своих союзников, своих граждан и своих интересов", – отметил Барро.

В то же время он подчеркнул, что Европа остается мобилизованной в вопросе военной поддержки Украины.

"Европейские страны мобилизованы. Уже более четырех лет нам неоднократно заявляют, что якобы приближается катастрофа, потому что поставки оттуда или отсюда вот-вот прекратятся. Но этого не произошло", – отметил Барро.

Глава французского МИД также отметил нынешнее присутствие президента Украины Владимира Зеленского в странах Персидского залива, который приехал туда, чтобы поделиться "уникальным украинским опытом".

"Это свидетельствует о важности, или, скорее, об украинском гении, сумевшем выработать новое, новейшее межвидовое военное взаимодействие для защиты от агрессии, и в то же время подчеркивает, насколько важно для европейских стран, в частности Германии, Франции и их партнеров, налаживать все более тесное сотрудничество со своими украинскими партнерами", – резюмировал он.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб ранее выразил убеждение, что Европа могла бы достичь соглашения с президентом США, которое помогло бы одновременно решить как нефтяной кризис в Персидском заливе, так и войну в Украине.

Он также говорил, что Украина может получить определенные выгоды от конфликта на Ближнем Востоке, который может помешать России в военном сотрудничестве с Ираном.