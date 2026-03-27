Сенатори США хочуть санкцій проти Угорщини за блокування допомоги Україні

Двоє американських сенаторів – демократка Джин Шахін і республіканець Том Тілліс – мають намір подати законопроєкт, який передбачає санкції щодо угорських високопосадовців, причетних до перешкоджання наданню допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

У разі ухвалення закону "Блокуй Путіна" президент Дональд Трамп буде зобов'язаний запровадити фінансові санкції та заборонити видачу віз угорським урядовцям, причетним до закупівлі країною російської нафти та газу, а також тим, хто намагався заблокувати підтримку України.

Подання законопроєкту відбувається на тлі того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував надання Україні кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро, а також ухвалення нового пакета санкцій проти Росії.

Сенатори Шахін і Тілліс мають намір представити законопроєкт цього тижня.

"Сполучені Штати та наші союзники повинні залишатися єдиними у підтримці України...Цей законопроєкт покладає відповідальність на високопосадовців Угорщини, водночас надаючи Угорщині чіткий шлях до повернення у лави своїх союзників шляхом припинення залежності від російських енергоносіїв та припинення перешкоджання наданню підтримки Україні", – сказав Тілліс.

У проєкті закону, з яким ознайомилося видання FT, Орбан прямо не згадується як об’єкт санкцій.

За словами одного з помічників членів Конгресу, саме адміністрація Трампа повинна буде визначити, які саме угорські посадовці причетні до затримки надання допомоги Україні та до продовження енергетичної залежності країни від Росії.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна буде змушена відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", оскільки у неї "закінчаться гроші".

А 25 березня Орбан оголосив про припинення постачання газу до України до відновлення транзиту через "Дружбу".