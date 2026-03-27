Сенаторы США хотят санкций против Венгрии за блокирование помощи Украине

Двое американских сенаторов – демократка Джин Шахин и республиканец Том Тиллис – намерены внести законопроект, предусматривающий санкции в отношении венгерских высокопоставленных чиновников, причастных к препятствованию оказанию помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times.

В случае принятия закона "Блокируй Путина" президент Дональд Трамп будет обязан ввести финансовые санкции и запретить выдачу виз венгерским чиновникам, причастным к закупке страной российской нефти и газа, а также тем, кто пытался заблокировать поддержку Украины.

Представление законопроекта происходит на фоне того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро, а также принятие нового пакета санкций против России.

Сенаторы Шахин и Тиллис намерены представить законопроект на этой неделе.

"Соединенные Штаты и наши союзники должны оставаться едиными в поддержке Украины... Этот законопроект возлагает ответственность на высокопоставленных чиновников Венгрии, одновременно предоставляя Венгрии четкий путь к возвращению в ряды своих союзников путем прекращения зависимости от российских энергоносителей и прекращения препятствования оказанию поддержки Украине", – сказал Тиллис.

В проекте закона, с которым ознакомилось издание FT, Орбан прямо не упоминается как объект санкций.

По словам одного из помощников членов Конгресса, именно администрация Трампа должна будет определить, какие именно венгерские чиновники причастны к задержке оказания помощи Украине и к продолжению энергетической зависимости страны от России.

Напомним, 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина будет вынуждена возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", поскольку у нее "закончатся деньги".

А 25 марта Орбан объявил о прекращении поставок газа в Украину до возобновления транзита через "Дружбу".