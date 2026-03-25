Угорщина припиняє постачання газу Україні до відновлення транзиту "Дружбою"

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан оголосив про припинення постачання газу до України, доки не буде відновлений транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Про це Орбан заявив у відео, розміщеному на сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

"Поставки газу з Угорщини в Україну будуть поступово припинені, а той обсяг газу, який залишиться в Угорщині, буде зберігатися в Угорщині", – заявив Орбан.

Прем'єр-міністр повідомив, що на найближчому засіданні уряду також буде внесено відповідну пропозицію.

За словами Орбана, Україна блокує роботу нафтопроводу "Дружба", і "поки що ми успішно захищаємося від українського шантажу, і завдяки захищеним цінам угорці платять найнижчі ціни на заправках, і ми повинні рухатися далі, щоб прорвати нафтову блокаду і забезпечити Угорщину безпечним енергопостачанням".

"Поки Україна не дасть нафту, вона не отримає газ з Угорщини", – підкреслив прем'єр-міністр, наголосивши, що оскільки Україна також "атакує південний газопровід, який постачає газ до Угорщини, ми повинні створити резерви, і тому ми будемо заповнювати угорські газосховища замість українських".

"Ми захистимо енергетичну безпеку Угорщини, ми збережемо захищену ціну на бензин і знижену ціну на газ!" – наголосив він.

Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз привітав зобов’язання України відремонтувати зруйнований російською ракетою нафтопровід "Дружба" протягом шести тижнів. Цьому передувала пропозиція ЄС щодо залучення фінансових ресурсів та експертної підтримки для відновлення постачань нафти до Угорщини і Словаччини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна буде змушена відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", оскільки у неї "закінчаться гроші".