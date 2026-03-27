Аеропорт Вільнюса закривали через повітряну контрабанду з Білорусі

У четвер із 21:56 до 22:55 було обмежено діяльність Вільнюського аеропорту через повітряну контрабанду з Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Повідомлялося, що було скасовано посадки, але з аеропорту літаки вилітали.

О 23:00 повідомили, що всі обмеження знято і має здійснити посадку літак Лондон-Сіті-Вільнюс.

Литовські аеропорти повідомляють, що в четвер закриття аеропорту мінімально вплинуло на пасажирів: один рейс зі 145 пасажирами було направлено в Каунаський аеропорт, звідки він після дозаправлення вилетів до Вільнюса.

Нагадаємо, поширенішою проблемою є метеозонди з контрабандними цигарками, через які нерідко доводиться закривати аеропорт Вільнюса.

У грудні 2025 року через регулярність таких інцидентів литовський уряд оголосив надзвичайний стан.