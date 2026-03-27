Аэропорт Вильнюса закрывали из-за воздушной контрабанды из Беларуси

В четверг с 21.56 до 22.55 была ограничена деятельность Вильнюсского аэропорта из-за воздушной контрабанды из Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Сообщалось, что были отменены посадки, но из аэропорта самолеты вылетали.

В 23.00 сообщили, что все ограничения сняты и должен совершить посадку самолет Лондон-Сити-Вильнюс.

Литовские аэропорты сообщают, что в четверг закрытие аэропорта минимально повлияло на пассажиров: один рейс со 145 пассажирами был направлен в Каунасский аэропорт, откуда он после дозаправки вылетел в Вильнюс.

Напомним, более распространенной проблемой являются метеозонды с контрабандными сигаретами, из-за которых нередко приходится закрывать аэропорт Вильнюса.

В декабре 2025 года из-за регулярности таких инцидентов литовское правительство объявило чрезвычайное положение.