Аэропорт Вильнюса закрывали из-за воздушной контрабанды из Беларуси
В четверг с 21.56 до 22.55 была ограничена деятельность Вильнюсского аэропорта из-за воздушной контрабанды из Беларуси.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.
Сообщалось, что были отменены посадки, но из аэропорта самолеты вылетали.
В 23.00 сообщили, что все ограничения сняты и должен совершить посадку самолет Лондон-Сити-Вильнюс.
Литовские аэропорты сообщают, что в четверг закрытие аэропорта минимально повлияло на пассажиров: один рейс со 145 пассажирами был направлен в Каунасский аэропорт, откуда он после дозаправки вылетел в Вильнюс.
Напомним, более распространенной проблемой являются метеозонды с контрабандными сигаретами, из-за которых нередко приходится закрывать аэропорт Вильнюса.
В декабре 2025 года из-за регулярности таких инцидентов литовское правительство объявило чрезвычайное положение.