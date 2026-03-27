Стубб сподівається, що Трамп не відмовиться від обіцянки припинити війну в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб сподівається, що його американський колега Дональд Трамп не відмовиться від своєї обіцянки покласти край війні РФ проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це фінський президент заявив в інтерв’ю Politico.

Водночас Стубб визнав, що зараз увага Трампа в основному прикута до Близького Сходу.

"Зараз він (Трамп. – Ред.) повністю поглинений Іраном. Зі зрозумілих причин війна в Ірані відволікає увагу від того, що відбувається в Україні. Мені здається, що мирні переговори зараз призупинені", – зазначив Стубб.

На запитання, чи повинні європейські союзники об'єднатися, щоб допомогти Трампу в Перській затоці, фінський президент відповів: "Це може прозвучати трохи жорстко, але Іран – не моя війна. Україна – моя війна".

Стубб не вважає, що європейці повинні втручатися у війну з Іраном, поки тривають бойові дії. Але якщо Трамп хоче допомоги у забезпеченні проходу Ормузькою протокою, можливо, вони зможуть обговорити це пізніше.

Щоправда, Стубб додав, що спілкується з Трампом "трохи рідше", ніж раніше. Останнім часом президент США зайнятий справами в Перській затоці.

Раніше Трамп розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за заяви про те, що Берлін не вважає своєю справою війну США з Іраном.

Він також вкотре дорікнув союзникам по НАТО у тому, що вони нібито не хочуть допомогти Вашингтону у війні проти Ірану, хоча мали зробити це до початку операції.