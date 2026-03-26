Трамп: союзники мали надати допомогу США ще до початку війни проти Ірану

Президент США Дональд Трамп вкотре дорікнув союзникам по НАТО у тому, що вони нібито не хочуть допомогти Вашингтону у війні проти Ірану, хоча мали зробити це до початку операції.

Про це Трамп заявив під час відкритого засідання свого кабінету, передає "Європейська правда".

Американський президент висловив своє розчарування НАТО через те, що Альянс "абсолютно нічого не зробив", щоб допомогти США у його діях проти Ірану.

Трамп заявив, що він нібито ще 25 років тому називав НАТО "паперовим тигром".

"Я сказав 25 років тому, що НАТО – це паперовий тигр, але, що важливіше, що вони прийдуть на допомогу собі, але ніколи не прийдуть на допомогу нам… Вони не прийшли нам на допомогу, а тепер усі хочуть допомогти, коли вони (Іран. – Ред.) знищені".

На думку президента США, союзники мали запропонувати допомогу одразу після початку операції або навіть до цього.

"Насправді вони зробили заяву, декілька з них, що ми хочемо долучитися до війни. Ні, це має бути долучення з початку війни або навіть до її початку. Британія заявила три тижні тому, що надішле свої авіаносці, які, до речі, не є найкращими", – сказав Трамп.

Американський президент вже неодноразово критикував союзників по НАТО, звинувачуючи їх у бездіяльності щодо війни в Ірані. Разом з тим, він повторював, що США не потребують підтримки від інших країн у своїх операціях.

За даними Politico, адміністрація Трампа не надсилала європейським союзникам по НАТО конкретних запитів щодо допомоги у розблокуванні Ормузької протоки.

Президент США також назвав НАТО "паперовим тигром" і заявив, що Сполучені Штати запам’ятають "бездіяльність" союзників у війні проти Ірану.