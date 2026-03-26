Трамп дорікнув Мерцу за позицію щодо Ірану: а Україна – не наша війна

Американський президент Дональд Трамп розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за заяви про те, що Берлін не вважає своєю справою війну США з Іраном.

Про це, як пише "Європейська правда", президент США заявив на засіданні уряду.

Трамп коментував позицію Мерца щодо Ірану, зокрема його висловлювання про те, що "ця війна – не наша".

"Коли я почув, як глава Німеччини сказав: "Це не наша війна щодо Ірану", я сказав: "Ну, Україна – це не наша війна, ми допомогли, але Україна – це не наша війна", – заявив він.

"Я сказав: "Ну, знаєте, війна в Україні – це не наша війна, і це дійсно так, але я хотів би, щоб усіх цих молодих людей перестали вбивати, а їх продовжують вбивати", – додав Трамп.

Глава Білого дому повторив, що між президентом України Володимиром Зеленським та правителем РФ Владіміром Путіним "панує величезна ненависть".

Водночас Трамп запевнив, що США мають шанс завершити цю війну, хоча вона "не впливає" на країну.

"І я думаю, що ситуація трохи заспокоюється, і я вважаю, що у нас є шанс це зробити. Але це не впливає на нас, оскільки ми перебуваємо за тисячі кілометрів", – зазначив президент США.

На цій же зустрічі Трамп прокоментував повідомлення ЗМІ про можливість перенаправлення на Близький Схід американського озброєння, призначеного для України. Він заявив, що Сполучені Штати роблять подібні кроки постійно.

Також ЗМІ писали, що Росія запропонувала США угоду, за якою Кремль припинив би передавати Ірану розвідувальну інформацію, таку як точні координати американських військових об’єктів на Близькому Сході, якщо Вашингтон припинить надавати Україні розвіддані про РФ. За словами джерел, США відхилили цю пропозицію.

Президент США Дональд Трамп раніше відмовився відповідати на запитання журналістів щодо можливої допомоги Росії Ірану та назвав їх "дурними".