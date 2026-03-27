Стубб надеется, что Трамп не откажется от обещания прекратить войну в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб надеется, что его американский коллега Дональд Трамп не откажется от своего обещания положить конец войне РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом финский президент заявил в интервью Politico.

В то же время Стубб признал, что сейчас внимание Трампа в основном приковано к Ближнему Востоку.

"Сейчас он (Трамп. – Ред.) полностью поглощен Ираном. По понятным причинам война в Иране отвлекает внимание от того, что происходит в Украине. Мне кажется, что мирные переговоры сейчас приостановлены", – отметил Стубб.

На вопрос, должны ли европейские союзники объединиться, чтобы помочь Трампу в Персидском заливе, финский президент ответил: "Это может прозвучать немного жестко, но Иран – не моя война. Украина – моя война".

Стубб не считает, что европейцы должны вмешиваться в войну с Ираном, пока продолжаются боевые действия. Но если Трамп хочет помощи в обеспечении прохода через Ормузский пролив, возможно, они смогут обсудить это позже.

Правда, Стубб добавил, что общается с Трампом "немного реже", чем раньше. В последнее время президент США занят делами в Персидском заливе.

Ранее Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за заявления о том, что Берлин не считает войну США с Ираном своим делом.

Он также в очередной раз упрекнул союзников по НАТО в том, что они якобы не хотят помочь Вашингтону в войне против Ирана, хотя должны были сделать это до начала операции.