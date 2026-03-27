Орбан "наїхав" на Латвію, бо вона на боці України, а не Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до латвійської колеги Евіки Сіліні з докорами, що та у ситуації з блокуванням позики в 90 млрд євро для України стоїть на боці Києва.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Орбан відповідав на допис Сіліні, в якому та нагадала Угорщині, що під час Європейської ради у грудні Будапешт підтримав позику і потрібно виконувати зобов'язання.

"Ви помиляєтеся. Угорщина діє відповідно до угоди з ЄС, укладеної в грудні 2025 року. Ми погодилися на цю домовленість, оскільки на той час Україна все ще виконувала свої зобов'язання за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом і не блокувала постачання нафти з Росії до Угорщини", – написав Орбан.

"Ви не можете просити мене підтримати кредит ЄС для країни, яка незаконно змінила узгоджені умови від грудня 2025 року", – додав він.

Угорський прем'єр також порадив латвійській прем'єрці замість того, щоб нападати на нього, "стукати в двері президента Зеленського, закликаючи його відновити законні умови і зняти нафтову блокаду з Угорщини".

"Нам, угорцям, важко зрозуміти, чому Латвія, наш союзник в НАТО і партнер в Європейському Союзі, стоїть не на боці Угорщини, а на боці України, яка порушує свої зобов'язання", – дорікнув Орбан.

Він також назвав позицію своєї країни юридично обґрунтованою, морально правильною і політично розумною.

Нагадаємо, 19 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна буде змушена відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", оскільки у неї "закінчаться гроші".

А 25 березня Орбан оголосив про припинення постачання газу до України до відновлення транзиту через "Дружбу".