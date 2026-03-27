Орбан "наехал" на Латвию, потому что она на стороне Украины, а не Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к латвийской коллеге Эвике Силини с упреками, что та в ситуации с блокированием займа в 90 млрд евро для Украины стоит на стороне Киева.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Орбан отвечал на сообщение Силини, в котором та напомнила Венгрии, что во время Европейского совета в декабре Будапешт поддержал заем и нужно выполнять обязательства.

"Вы ошибаетесь. Венгрия действует в соответствии с соглашением с ЕС, заключенным в декабре 2025 года. Мы согласились на эту договоренность, поскольку в то время Украина все еще выполняла свои обязательства по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом и не блокировала поставки нефти из России в Венгрию", – написал Орбан.

"Вы не можете просить меня поддержать кредит ЕС для страны, которая незаконно изменила согласованные условия от декабря 2025 года", – добавил он.

Венгерский премьер также посоветовал латвийскому премьеру вместо того, чтобы нападать на него, "стучать в дверь президента Зеленского, призывая его восстановить законные условия и снять нефтяную блокаду с Венгрии".

"Нам, венграм, трудно понять, почему Латвия, наш союзник в НАТО и партнер в Европейском Союзе, стоит не на стороне Венгрии, а на стороне Украины, которая нарушает свои обязательства", – упрекнул Орбан.

Он также назвал позицию своей страны юридически обоснованной, морально правильной и политически разумной.

Напомним, 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не разблокирует ни одно благоприятное для Украины решение, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина будет вынуждена возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", поскольку у нее "закончатся деньги".

А 25 марта Орбан объявил о прекращении поставок газа в Украину до восстановления транзита через "Дружбу".