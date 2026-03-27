Трампів підпис з'явиться на доларах, ламаючи 165-річну традицію

Починаючи з цього літа, на американських паперових грошах буде стояти підпис президента Дональда Трампа, що стане першим випадком, коли чинний президент підпише американські гроші.

Про це повідомило в четвер Міністерство фінансів США, передає "Європейська правда".

На оновлених банкнотах, приурочених до 250-річчя американської незалежності, також вперше за 165 років зникне підпис казначея США, який підпорядковується міністру фінансів і здійснює нагляд за Бюро гравіювання і друку, Монетним двором США та іншими функціями Казначейства.

"Під керівництвом президента Трампа ми перебуваємо на шляху до безпрецедентного економічного зростання, тривалого домінування долара, а також фіскальної сили та стабільності", – сказав міністр фінансів Скотт Бессент.

"Немає більш потужного способу визнати історичні досягнення нашої великої країни і президента Дональда Трампа, ніж банкноти в доларах США з його ім'ям, і цілком доречно, що ця історична валюта була випущена під час святкування чвертьстолітнього ювілею", – додав він.

Як зазначає Reuters, перші 100-доларові банкноти з підписом Трампа і міністра фінансів США Скотта Бессента будуть надруковані в червні, а інші банкноти – в наступні місяці.

Казначейство все ще випускає банкноти з підписами міністра фінансів колишнього президента Джо Байдена Джанет Єллен та колишнього міністра фінансів Лінн Малерба.

Малерба стане останньою з безперервної лінії казначеїв, чиї підписи з'являлися на федеральній валюті США з 1861 року, коли уряд США вперше випустив її.

Зміна підпису є останнім кроком адміністрації Трампа та її союзників, спрямованим на розміщення імені президента на будівлях, установах, урядових програмах, військових кораблях і монетах. Минулого тижня федеральна комісія з мистецтв, членів якої призначив Трамп, схвалила дизайн пам'ятної золотої монети із зображенням Трампа.

Загальний дизайн банкнот не зміниться, за винятком підпису Трампа, який замінить підпис міністра фінансів, заявили представники Казначейства.

Малерба, колишній міністр фінансів, відмовилася коментувати цей крок адміністрації Трампа.

Її попередниця, Джовіта Карранза, яка обіймала посаду міністра фінансів під час першого терміну Трампа, назвала цю зміну "потужним символом американської стійкості, незламної сили вільного підприємництва та обіцянкою подальшої величі".

Нинішній казначей Брендон Біч, чиє ім'я так і не з'явиться на валюті, також виступив з підтримкою, заявивши, що Трамп був архітектором "золотого століття економічного відродження".

