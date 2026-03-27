Подпись Трампа появится на долларах, ломая 165-летнюю традицию

Начиная с этого лета, на американских бумажных деньгах будет стоять подпись президента Дональда Трампа, что станет первым случаем, когда действующий президент подпишет американские деньги.

Об этом сообщило в четверг Министерство финансов США, передает "Европейская правда".

На обновленных банкнотах, приуроченных к 250-летию американской независимости, также впервые за 165 лет исчезнет подпись казначея США, который подчиняется министру финансов и осуществляет надзор за Бюро гравировки и печати, Монетным двором США и другими функциями Казначейства.

"Под руководством президента Трампа мы находимся на пути к беспрецедентному экономическому росту, длительному доминированию доллара, а также фискальной силе и стабильности", – сказал министр финансов Скотт Бессент.

"Нет более мощного способа признать исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем банкноты в долларах США с его именем, и вполне уместно, что эта историческая валюта была выпущена во время празднования четвертьвекового юбилея", – добавил он.

Как отмечает Reuters, первые 100-долларовые банкноты с подписью Трампа и министра финансов США Скотта Бессента будут напечатаны в июне, а остальные банкноты – в последующие месяцы.

Казначейство все еще выпускает банкноты с подписями министра финансов бывшего президента Джо Байдена Джанет Йеллен и бывшего министра финансов Линн Малерба.

Малерба станет последней из непрерывной линии казначеев, чьи подписи появлялись на федеральной валюте США с 1861 года, когда правительство США впервые выпустило ее.

Изменение подписи является последним шагом администрации Трампа и ее союзников, направленным на размещение имени президента на зданиях, учреждениях, правительственных программах, военных кораблях и монетах. На прошлой неделе федеральная комиссия по искусствам, членов которой назначил Трамп, одобрила дизайн памятной золотой монеты с изображением Трампа.

Общий дизайн банкнот не изменится, за исключением подписи Трампа, которая заменит подпись министра финансов, заявили представители Казначейства.

Малерба, бывший министр финансов, отказалась комментировать этот шаг администрации Трампа.

Ее предшественница, Джовита Карранза, которая занимала должность министра финансов во время первого срока Трампа, назвала это изменение "мощным символом американской устойчивости, несокрушимой силы свободного предпринимательства и обещанием дальнейшего величия".

Нынешний казначей Брэндон Бич, чье имя так и не появится на валюте, также выступил с поддержкой, заявив, что Трамп был архитектором "золотого века экономического возрождения".

