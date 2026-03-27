Прем’єрка Литви заявляє про готовність до діалогу з Білоруссю, але є умови

Литовська прем’єр-міністерка Інга Ругінене заявила, що Литва розгляне пропозицію посланця США у справах Білорусі Джона Коула щодо проведення зустрічі з Мінськом на рівні заступників міністрів.

Про це Ругінене сказала у коментарі LRT, повідомляє "Європейська правда".

Водночас очільниця уряду Литви додала, що для проведення такої зустрічі необхідно виконати певні умови.

"Ми обговорювали повітряні кулі, звільнення вантажівок, нелегальну міграцію – це дійсно ті питання, які ми порушили, оскільки вони є нашими умовами для зустрічі з Білоруссю на рівні заступників міністрів", – сказала Ругінене.

Коул запропонував Литві організувати двосторонню політичну зустріч з Білоруссю, яка, за його словами, могла б відбутися на рівні заступників міністрів. Він також зазначив, що відновлення транзиту добрив через Литву було б вигідним для Вашингтона.

Ругінене заявила, що питання про відновлення транзиту добрив з Коулом не обговорювалося.

"На якому б не було рівні питання про транзит добрив через Литву з американським посланцем не обговорювалося. Ми не можемо розглядати жодних питань, що стосуються добрив, оскільки наразі діють санкції Європейського Союзу", – додала прем’єрка.

За її словами, йдеться "лише про технічну зустріч для обміну позиціями". І така зустріч можлива лише після виконання зазначених умов, підкреслила Ругінене.

Прем’єрка Литви зауважила, що хоча кількість повітряних куль, які перетинають кордон, дещо зменшилася, це також пов’язано з активними зусиллями Литви у боротьбі з контрабандою.

Вона додала, що, крім контрабанди, деякі повітряні кулі, що запускаються з Білорусі, ймовірно, навмисно направляються в бік аеропорту Вільнюса, що вона охарактеризувала як ознаку цілеспрямованої гібридної діяльності.

Коул був у Литві минулого тижня і зустрічався з президентом Гітанасом Науседою та прем’єркою Інгою Ругінене, а також членами Сейму, після чого поїхав до Мінська, де оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

Після відновлення контактів між Вашингтоном і Мінськом у 2025 році з білоруських в’язниць почали випускати політв’язнів в обмін на послаблення санкцій. У тому числі звільнили більшість найвідоміших в’язнів режиму.

Прем'єрка Литви раніше заявила, що не отримувала запитів від США щодо скасування санкцій проти Білорусі.