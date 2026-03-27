Премьер Литвы заявляет о готовности к диалогу с Беларусью, но есть условия

Литовский премьер-министр Инга Ругинене заявила, что Литва рассмотрит предложение посланника США по делам Беларуси Джона Коула о проведении встречи с Минском на уровне заместителей министров.

Об этом Ругинене сказала в комментарии LRT, сообщает "Европейская правда".

В то же время глава правительства Литвы добавила, что для проведения такой встречи необходимо выполнить определенные условия.

"Мы обсуждали воздушные шары, освобождение грузовиков, нелегальную миграцию – это действительно те вопросы, которые мы подняли, поскольку они являются нашими условиями для встречи с Беларусью на уровне заместителей министров", – сказала Ругинене.

Коул предложил Литве организовать двустороннюю политическую встречу с Беларусью, которая, по его словам, могла бы состояться на уровне заместителей министров. Он также отметил, что возобновление транзита удобрений через Литву было бы выгодным для Вашингтона.

Ругинене заявила, что вопрос о возобновлении транзита удобрений с Коулом не обсуждался.

"На каком бы то ни было уровне вопрос о транзите удобрений через Литву с американским посланником не обсуждался. Мы не можем рассматривать никаких вопросов, касающихся удобрений, поскольку сейчас действуют санкции Европейского Союза", – добавила премьер.

По ее словам, речь идет "только о технической встрече для обмена позициями". И такая встреча возможна только после выполнения указанных условий, подчеркнула Ругиненэ.

Премьер Литвы отметила, что хотя количество воздушных шаров, пересекающих границу, несколько уменьшилось, это также связано с активными усилиями Литвы в борьбе с контрабандой.

Она добавила, что, помимо контрабанды, некоторые воздушные шары, запускаемые из Беларуси, вероятно, намеренно направляются в сторону аэропорта Вильнюса, что она охарактеризовала как признак целенаправленной гибридной деятельности.

Коул был в Литве на прошлой неделе и встречался с президентом Гитанасом Науседой и премьером Ингой Ругинене, а также членами Сейма, после чего поехал в Минск, где объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

После возобновления контактов между Вашингтоном и Минском в 2025 году из белорусских тюрем начали выпускать политзаключенных в обмен на ослабление санкций. В том числе освободили большинство самых известных узников режима.

Премьер Литвы ранее заявила, что не получала запросов от США об отмене санкций против Беларуси.