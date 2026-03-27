У США вважають практично вирішеною проблему метеозондів, що залітають з Білорусі в Литву

Спецпосланець США Джон Коул заявив, що він багато разів говорив з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком про проблему метеозондів з контрабандою, які залітають в Литву, і тепер "це припинилося".

Про це Коул сказав в інтерв'ю LRT, передає "Європейська правда".

Він наполягає, що польоти метеозондів припинилися.

"Цього більше не відбувається. І литовці визнають, що цього більше не було. Іноді одна-дві повітряні кулі все ще літають, але не так, як раніше. Тож зараз це контрольована ситуація, на відміну від того, що було раніше", – зазначив Коул.

За його словами, Лукашенко пообіцяв припинити польоти метеозондів, і вони припинилися.

"Тут є і кримінальний елемент. Це контрабанда сигарет, тому вони будуть продовжувати намагатися. Але багато з них були заарештовані останнім часом, так що вони більше не можуть відправляти кулі", – зазначив Коул.

Варто зазначити, що через контрабанду з Білорусі аеропорт Вільнюса переривав роботу ввечері 26 березня.

За день до того, литовські прикордонники перехопили безпілотник, який прилетів з Білорусі та перевозив контрабандні сигарети.