В США считают практически решенной проблему метеозондов, залетающих из Беларуси в Литву

Спецпосланник США Джон Коул заявил, что он много раз говорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о проблеме метеозондов с контрабандой, которые залетают в Литву, и теперь "это прекратилось".

Об этом Коул сказал в интервью LRT, передает "Европейская правда".

Он настаивает, что полеты метеозондов прекратились.

"Этого больше не происходит. И литовцы признают, что этого больше не было. Иногда один-два воздушных шара все еще летают, но не так, как раньше. Поэтому сейчас это контролируемая ситуация, в отличие от того, что было раньше", – отметил Коул.

По его словам, Лукашенко пообещал прекратить полеты метеозондов, и они прекратились.

"Здесь есть и криминальный элемент. Это контрабанда сигарет, поэтому они будут продолжать пытаться. Но многие из них были арестованы в последнее время, так что они больше не могут отправлять шары", – отметил Коул.

Стоит отметить, что из-за контрабанды из Беларуси аэропорт Вильнюса прерывал работу вечером 26 марта.

За день до того, литовские пограничники перехватили беспилотник, который прилетел из Беларуси и перевозил контрабандные сигареты.