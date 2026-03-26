У Литві перехопили дрон з контрабандою, який летів з Білорусі

Литовські прикордонники перехопили безпілотник, який прилетів з Білорусі та перевозив контрабандні сигарети.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Повідомляється, що інцидент стався в ніч на середу, 25 березня, поблизу міста Дев'янішкес, що за кілька кілометрів від білоруського кордону.

Співробітники Державної прикордонної служби Литви зауважили безпілотник у прикордонному лісі. БпЛА рухався вглиб країни, тому правоохоронці посадили дрон засобами радіоелектронної боротьби.

Фото: VSAT

Літальний апарат перевозив 240 пачок сигарет з білоруськими марками.

У зв’язку з інцидентом було розпочато адміністративне провадження за придбання та перевезення контрабандних товарів.

За даними Державної прикордонної служби, цього року у Литві перехопили 10 дронів з контрабандою, які намагалися переправити нелегальні сигарети з Білорусі.

Зокрема про такий інцидент повідомляли у лютому.

Нагадаємо, поширенішою проблемою є метеозонди з контрабандними цигарками, через які нерідко доводиться закривати аеропорт Вільнюса.

У грудні 2025 року через регулярність таких інцидентів литовський уряд оголосив надзвичайний стан.