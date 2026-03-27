Сибіга зустрівся із Рубіо: говорили про війну РФ і Близький Схід

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся із держсекретарем США Марко Рубіо і обговорив питання розв’язаної РФ війни проти України і поточної ситуації на Близькому Сході.

Про це український міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч Сибіги і Рубіо відбулась на полях міністерської зустрічі G7 у Франції.

У контексті зустрічі з Рубіо глава українського МЗС наголосив на вирішальній ролі США у просуванні мирних зусиль.

"Пропозиції України є реалістичними та здійсненними. Тиск на Росію є ключовим фактором, щоб змусити Москву припинити війну", – підкреслив він.

Також в ході зустрічі йшлося про події на Близькому Сході.

"Позиція України полягає в тому, що режими в Москві та Тегерані співпрацюють, щоб продовжити війну. І на обох має чинитися об’єднаний тиск. Конкретна допомога України країнам Перської затоки у захисті від іранського терору продемонструвала нашу роль як партнера та учасника у сфері безпеки", – зазначив Сибіга.

Він також наголосив на необхідності того, щоб питання протидії російській агресії проти України залишалось пріоритетним у міжнародному порядку денному.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб раніше висловив сподівання, що його американський колега Дональд Трамп не відмовиться від своєї обіцянки покласти край війні РФ проти України.

За даними ЗМІ, після початку американської операції в Ірані американський президент Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо мирного врегулювання розв'язаної РФ війни проти України.