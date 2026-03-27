Сибига встретился с Рубио: говорили о войне РФ и Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио и обсудил вопросы развязанной РФ войны против Украины и текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом украинский министр написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Встреча Сибиги и Рубио состоялась на полях министерской встречи G7 во Франции.

В контексте встречи с Рубио глава украинского МИД подчеркнул решающую роль США в продвижении мирных усилий.

"Предложения Украины являются реалистичными и осуществимыми. Давление на Россию является ключевым фактором, чтобы заставить Москву прекратить войну", – подчеркнул он.

Также в ходе встречи речь шла о событиях на Ближнем Востоке.

"Позиция Украины заключается в том, что режимы в Москве и Тегеране сотрудничают, чтобы продолжить войну. И на оба из них должно оказываться объединенное давление. Конкретная помощь Украины странам Персидского залива в защите от иранского террора продемонстрировала нашу роль как партнера и участника в сфере безопасности", – отметил Сибига.

Он также отметил необходимость того, чтобы вопрос противодействия российской агрессии против Украины оставался приоритетным в международной повестке дня.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб ранее выразил надежду, что его американский коллега Дональд Трамп не откажется от своего обещания положить конец войне РФ против Украины.

По данным СМИ, после начала американской операции в Иране американский президент Дональд Трамп теряет интерес к переговорам по мирному урегулированию развязанной РФ войны против Украины.