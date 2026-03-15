FT: Трамп втрачає інтерес до мирного врегулювання в Україні, зосередившись на Ірані

Президент США Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів щодо мирного врегулювання розв'язаної РФ війни проти України, оскільки тепер він зосереджується на Ірані.

Про це виданню Financial Times розповіли поінформовані джерела, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено у публікації, через те, що Трамп втратив інтерес до мирного врегулювання в Україні, переговорний процес зайшов у глухий кут.

На думку чотирьох дипломатів з ЄС, які беруть участь у переговорах з Україною, конфлікт на Близькому Сході відвернув увагу Вашингтона від мирної угоди між РФ і Україною.

Водночас, за словами дипломатів, це йде на користь Росії завдяки вищим цінам на нафту, призупиненню американських санкцій та швидкому вичерпанню запасів американської зброї, необхідної українським Збройним силам.

Переговори між українськими та російськими офіційними особами, в яких США виступають посередником, "дійсно перебувають у зоні ризику", заявив європейський високопосадовець.

Останні тристоронні мирні переговори відбулися в Женеві 17–18 лютого. Черговий раунд, який мав відбутися 5 березня в Абу-Дабі, було відкладено через американо-ізраїльські удари по Ірану, і нова дата та місце проведення поки що не оголошені.

"Близький Схід різко переорієнтував політичну увагу" у бік від України, сказав один із дипломатів ЄС.

"Для нас і для України це катастрофа", – додав він.

Країнам ЄС повідомили, що поставки американської зброї, зокрема засобів ППО, будуть затримані, оскільки Вашингтон віддає пріоритет близькосхідним замовникам, зазначили дипломати, що має серйозні наслідки для Києва.

Лідери ЄС скептично ставляться до того, що мирні переговори увінчаються успіхом без додаткового тиску на Москву. Водночас вони розглядають цей процес як спосіб зберегти зацікавленість США в ситуації в Україні.

Лідери ЄС намагаються тримати Україну в центрі уваги з моменту початку американо-ізраїльського удару по Ірану два тижні тому.

У п’ятницю французький президент Емманюель Макрон прийняв президента Володимира Зеленського в Парижі, щоб протидіяти тому, що представник Єлисейського палацу назвав "ефектом затемнення" війни в Ірані.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідав Білий дім через три дні після того, як США та Ізраїль розпочали атаку на Іран. Мерц привіз із собою карти та діаграми, щоб обґрунтувати необхідність посилення тиску на Москву.

Однак Трамп не був схильний до детального обговорення і залишається переконаним, що Росія сильна, а Україна слабка, зазначають джерела, обізнані з перебігом дискусії.

Також не було жодних ознак готовності США посилити тиск на Путіна. Протягом минулого тижня американські посадовці повідомили європейським колегам, що подальших санкцій проти російської нафтової галузі не буде, зазначили двоє дипломатів ЄС.

За словами осіб, обізнаних із ходом переговорів, американські посадовці були зацікавлені в тому, щоб посприяти припиненню конфлікту, але в основному ставилися байдуже до умов, на яких ця війна мала завершитися.

Представник Білого дому зазначив, що Трамп зберігав "надію" на те, що переговори призведуть до закінчення війни, і що американські переговорники досягли "значного прогресу" протягом останніх місяців.

"Я не думаю, що росіяни хочуть найближчим часом знову проводити переговори. Тому що немає про що говорити", – сказав один із учасників непублічних переговорів.

Зеленський раніше заявляв, що Україна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни, однак місце зустрічі та час досі не узгоджені через різні позиції США та Росії.

Перед тим він повідомив, що у телефонній розмові з ними турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі.