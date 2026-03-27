Міноборони Румунії пояснило Росії, хто відповідальний за міни у Чорному морі

Міністерство оборони Румунії відкинуло заяви Росії про непричетність до мін у Чорному морі і підкреслило, що ця проблема є наслідком розпочатої Росією війни проти України.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Приводом для обміну заявами став допис Міністерства оборони Румунії у соцмережах від 25 березня, де згадувалося, що Румунія має досвід розчищення Чорного моря від російських мін.

Посольство РФ у Бухаресті після того опублікувало заяву, де стверджує, що міни у Чорному морі "виключно українського походження і ніяк не пов’язані з Росією", наводячи як аргумент заяви Москви ще навесні 2022 року про те, що Україна замінувала підступи до портів навколо Одеси, а тепер під впливом погоди ці міни час від часу зриваються і дрейфують.

Міноборони Румунії у відповідь наголосило, що ситуація з мінами у Чорному морі "є наслідком виключно дій Російської Федерації проти суверенної і незалежної держави, України".

"Постійні спроби відволікти громадську увагу від очевидних причин загроз у Чорному морі є проявами намірів РФ викривити реальність", – додали у відомстві.

Як відомо, час від часу Румунія та Болгарія виявляють біля своїх берегів або на узбережжі морські міни, іноді також безпілотники.

У 2024 році Туреччина, Болгарія і Румунія почали спільну діяльність з розмінування Чорного моря.