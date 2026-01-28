На пляжі в Румунії знайшли морську міну

У середу в Румунії на пляжі перед полігоном Мідія була виявлена морська міна, і фахівці вже прибули на місце, щоб знешкодити її.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Представники Міністерства національної оборони оголосили в середу, що близько 10:05 ранку солдати з полігону в Мідії виявили на пляжі перед полігоном застряглу морську міну.

"За підтримки інспекції поліції округу Констанца було забезпечено охорону периметра та вжито оперативних заходів, передбачених для такої ситуації. Команда водолазів-саперів з 39-го центру водолазів працює над ідентифікацією та знешкодженням виявленої міни", – повідомили представники Міністерства національної оборони.

Подібний інцидент стався в серпні 2025 року, коли міну було виявлено на пляжі в Ваду.

26 січня було повідомлено про виявлення у Чорному морі, в районі румунського порту Мідія, фрагмента безпілотника, і фахівці вирушили на місце події, щоб оцінити ситуацію.

Нещодавно у Теленештському районі Молдови на березі озера виявили безпілотник довжиною близько 2,5 метрів.