Минобороны Румынии объяснило России, кто ответственен за мины в Черном море

Министерство обороны Румынии отвергло заявления России о непричастности к минам в Черном море и подчеркнуло, что эта проблема является следствием начатой Россией войны против Украины.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Поводом для обмена заявлениями стало сообщение Министерства обороны Румынии в соцсетях от 25 марта, где упоминалось, что Румыния имеет опыт расчистки Черного моря от российских мин.

Посольство РФ в Бухаресте после того опубликовало заявление, где утверждает, что мины в Черном море "исключительно украинского происхождения и никак не связаны с Россией", приводя в качестве аргумента заявления Москвы еще весной 2022 года о том, что Украина заминировала подступы к портам вокруг Одессы, а теперь под влиянием погоды эти мины время от времени срываются и дрейфуют.

Минобороны Румынии в ответ подчеркнуло, что ситуация с минами в Черном море "является следствием исключительно действий Российской Федерации против суверенного и независимого государства, Украины".

"Постоянные попытки отвлечь общественное внимание от очевидных причин угроз в Черном море являются проявлениями намерений РФ исказить реальность", – добавили в ведомстве.

Как известно, время от времени Румыния и Болгария обнаруживают у своих берегов или на побережье морские мины, иногда также беспилотники.

В 2024 году Турция, Болгария и Румыния начали совместную деятельность по разминированию Черного моря.