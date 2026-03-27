Бундестаг схвалив реформу пенсійних накопичень

У п’ятницю німецький Бундестаг підтримав фундаментальну реформу про підтримувану державою приватну схему пенсійних накопичень, що має замінити непопулярну схему "Рістер", яка існує з 2002 року. Нові правила мають набути чинності з 1 січня 2027 року.

Керівна коаліція ХДС-ХСС та СДПН перед тим погодила значні зміни до початкового проєкту.

Міністр фінансів Ларс Клінгбайль зазначив, що реформа зробить систему приватних пенсійних накопичень більш привабливою для людей з невисокими зарплатами та родин, і вона буде "справді виправдовувати себе з першого ж євро".

Держава братиме участь у внесенні накопичень на пенсійний рахунок – на кожен заощаджений євро на рік додаватимуть 50 центів (до максимум 360 євро на рік, і 25 центів – від цієї суми і до максимум 1800 євро).

У Мінфіні готують також "схему ранніх накопичень", за якою держава вкладатиме на індивідуальні спецрахунки юних громадян, фактично з дитячого віку, 10 євро на місяць.

