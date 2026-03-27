Бундестаг одобрил реформу пенсионных накоплений

В Германии Бундестаг 27 марта поддержал реформу о поддерживаемых государством частных пенсионных накоплениях, которая должна заменить систему, действовавшую с 2002 года.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В пятницу немецкий Бундестаг поддержал фундаментальную реформу о поддерживаемой государством частной схеме пенсионных накоплений, которая должна заменить непопулярную схему "Ристер", существующую с 2002 года. Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

Правящая коалиция ХДС-ХСС и СДПГ перед тем согласовала значительные изменения в первоначальный проект.

Министр финансов Ларс Клингбайль отметил, что реформа сделает систему частных пенсионных накоплений более привлекательной для людей с невысокими зарплатами и семей, и она будет "действительно оправдывать себя с первого же евро".

Государство будет участвовать во внесении накоплений на пенсионный счет – на каждый сэкономленный евро в год будут добавлять 50 центов (до максимум 360 евро в год, и 25 центов – от этой суммы и до максимум 1800 евро).

В Минфине готовят также "схему ранних накоплений", по которой государство будет класть на индивидуальные спецсчета юных граждан, фактически с детского возраста, 10 евро в месяц.

Ранее сообщалось, что в коалиции думают о повышении пенсионного возраста до 70 лет.

