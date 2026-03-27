Норвегія збільшить фінансування оборони на 10 млрд євро до 2036 року

Норвегія збільшить свої витрати на оборону на мільярди євро протягом наступних десяти років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Уряд Норвегії оголосив 27 березня, що витрати на оборону будуть збільшені на 115 мільярдів норвезьких крон, або понад 10 мільярдів євро, до 2036 року.

Довгостроковий план представили прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре і міністр оборони Туре О. Сандвік. Стьоре сказав, що зі збільшенням видатків Норвегія досягне цільового показника НАТО у 3,5 відсотка оборонних видатків.

"Це важливий пріоритет для зміцнення обороноздатності Норвегії в ситуації, яка стає дедалі серйознішою і непередбачуванішою", – заявив Стьоре.

Посилення відбувається лише через два роки після історичного компромісу в Стортингу, коли всі сторони погодилися, що протягом наступних 12 років, до 2036 року, на модернізацію Збройних сил буде витрачено 1, 635 трлн крон.

"Протиповітряна оборона дальнього радіусу дії повинна була б стати одним з найважливіших пріоритетів, поряд з військово-морським флотом і високоточним озброєнням", – стверджує голова комітету закордонних справ і оборони Петер Фроліх.

Новий довгостроковий план розвитку Збройних сил передбачає більш раннє, ніж раніше, створення бригади "Фіннмарк" поблизу кордону з РФ.

Бригаду, яка вже формально створена, планується завершити до 2033 року, тобто на два роки раніше, ніж планувалося.

В опублікованому 26 березня щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте згадано, що у 2025 році вперше всі члени НАТО досягли витрат 2% ВВП на оборону.

Лідером за обсягами витрат знову стала Польща з 4,3% ВВП. Литва, Латвія, Естонія та Данія значно перевищили позначку у 3%.

Тим часом Чехія із запланованими видатками на оборону нового уряду опиниться з показниками менше 2% ВВП і ризикує стати "аутсайдером" серед країн-членів Альянсу.

