Вперше всі члени НАТО досягли 2% ВВП на оборону

За 2025 рік всім країнам-членам НАТО вдалося збільшили свої видатки на оборону, а також досягти показника у 2% від ВВП або й перевищити його, попри різницю у витратах між країнами Альянсу.

Про це йдеться в опублікованому у четвер, 26 березня, щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пише "Європейська правда".

Звіт свідчить, що всі 32 члени НАТО досягли цільового показника у 2% ВВП у 2025 році. Витрати за минулий рік у звіті базуються на оцінках Альянсу.

Загальні витрати на оборону склали $1,4 трлн, що на 6% більше, ніж у 2024 році.

Втім, звіт свідчить про значні розбіжності у витратах серед членів Альянсу.

Наприклад, у 2025 році Іспанія, Португалія, Албанія, Бельгія та Канада витратили найменшу частку ВВП на оборону (2%).

Польща мала найвищі витрати у відсотках від ВВП серед членів Альянсу (4,3%).

Литва, Латвія, Естонія та Данія значно перевищили позначку у 3%.

У звіті зазначається, що у період з 2024 по 2025 рік Європа та Канада збільшили свої витрати на оборону на 19% – до $574 млрд.

"Це свідчить про те, що члени НАТО усвідомлюють зміни в безпеці та необхідність виконання наших спільних зобов’язань. Я сподіваюся, що саміт НАТО в Анкарі в липні цього року дозволить розвинути наші досягнення 2025 року. Немає місця для самозаспокоєння і немає часу на марнування", – написав у звіті генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Зазначимо, минулого року країни НАТО під тиском американського президента Дональда Трампа домовилися збільшити цільовий показник видатків на оборону до 5% ВВП до 2035 року.

Тоді Трамп назвав Іспанію "країною, що відстає" у питаннях витрат на оборону і заявив, що її слід "виключити" з НАТО.

У лютому посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Іспанія досягає "великих успіхів" у сфері короткострокових витрат на оборону.

Нещодавно Вітакер розкритикував рішення Чехії щодо планів видатків на оборону, які не досягають навіть попередньої мети в 2% ВВП. Також писали, що реальна частка військових витрат Чехії може впасти до 1,8% ВВП через проєкт державного бюджету на 2026 рік, який суттєво обмежить видатки на оборону.

