Норвегия увеличит финансирование обороны на 10 млрд евро до 2036 года

Норвегия увеличит свои расходы на оборону на миллиарды евро в течение следующих десяти лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Правительство Норвегии объявило сегодня, что расходы на оборону будут увеличены на 115 миллиардов норвежских крон, или более 10 миллиардов евро, до 2036 года.

Долгосрочный план представили премьер-министр Йонас Гар Стьоре и министр обороны Туре О. Сандвик. Стьоре сказал, что с увеличением расходов Норвегия достигнет целевого показателя НАТО в 3,5 процента оборонных расходов.

"Это важный приоритет для укрепления обороноспособности Норвегии в ситуации, которая становится все более серьезной и непредсказуемой", – заявил Стьоре.

Усиление происходит всего через два года после исторического компромисса в Стортинге, когда все стороны согласились, что в течение следующих 12 лет, до 2036 года, на модернизацию Вооруженных сил будет потрачено 1, 635 трлн крон.

"Противовоздушная оборона дальнего радиуса действия должна была бы стать одним из важнейших приоритетов, наряду с военно-морским флотом и высокоточным вооружением", – утверждает председатель комитета иностранных дел и обороны Петер Фролих.

Новый долгосрочный план развития Вооруженных сил предусматривает более раннее, чем раньше, создание бригады "Финнмарк" вблизи границы с РФ.

Бригаду, которая уже формально создана, планируется завершить к 2033 году, то есть на два года раньше, чем планировалось.

В опубликованном 26 марта ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте упомянуто, что в 2025 году впервые все члены НАТО достигли расходов 2% ВВП на оборону.

Лидером по объемам расходов снова стала Польша с 4,3% ВВП. Литва, Латвия, Эстония и Дания значительно превысили отметку в 3%.

Между тем Чехия с запланированными расходами на оборону нового правительства окажется с показателями менее 2% ВВП и рискует стать "аутсайдером" среди стран-членов Альянса.

