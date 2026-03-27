Опитування: майже половина поляків не вважають реалістичним вихід країни з ЄС

Майже 46% поляків вважають нереалістичною загрозу виходу Польщі з Європейського Союзу після парламентських виборів у 2027 році.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування SW Research, проведеного на замовлення Onet.

У опитуванні, яке провели 25 березня 2026 року за допомогою онлайн-інтерв'ю, респондентів запитали, чи вважають вони реальним сценарій Polexit, тобто виходу Польщі з Європейського Союзу, після виборів 2027 року.

45,9% опитаних відповіли, що не вважають це реалістичним, тоді як 29,9% допустили можливість Polexit.

Ще 24,2% відповіли, що не мають думки з цього приводу.

Минулого тижня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про існування реальної загрози виходу Польщі з Європейського Союзу. За його словами цього прагнуть як "Конфедерація свободи і незалежності" Кшиштофа Босака і Славоміра Менцена та "Конфедерація корони польської" Гжегожа Брауна, так і більшість членів партії "Право і справедливість".

А в грудні минулого року опитування показало, що близько чверті поляків виступають за вихід з ЄС.

