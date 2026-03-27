Опрос: почти половина поляков не считают реалистичным выход страны из ЕС

Почти 46% поляков считают нереалистичной угрозу выхода Польши из Европейского Союза после парламентских выборов в 2027 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса SW Research, проведенного по заказу Onet.

В опросе, который провели 25 марта 2026 года с помощью онлайн-интервью, респондентов спросили, считают ли они реальным сценарий Polexit, то есть выхода Польши из Европейского Союза, после выборов 2027 года.

45,9% опрошенных ответили, что не считают это реалистичным, тогда как 29,9% допустили возможность Polexit.

Еще 24,2% ответили, что не имеют мнения по этому поводу.

На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о существовании реальной угрозы выхода Польши из Европейского Союза. По его словам, к этому стремятся как "Конфедерация свободы и независимости" Кшиштофа Босака и Славомира Менцена, так и "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна, а также большинство членов партии "Право и справедливость".

А в декабре прошлого года опрос показал, что около четверти поляков выступают за выход из ЕС.

О том, насколько реальна угроза Polexit, читайте в материале Скрытая угроза: кто в Польше хочет выхода из ЕС и возможен ли Polexit.