Туск заявив про реальну загрозу виходу Польщі з Євросоюзу

Глава польського уряду Дональд Туск заявив у неділю про існування реальної загрози виходу Польщі з Європейського Союзу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у неділю в соцмережі Х.

Туск зазначив, що Polexit сьогодні є "реальною загрозою", оскільки його прагнуть як "Конфедерація свободи і незалежності" Кшиштофа Босака і Славоміра Менцена та "Конфедерація корони польської" Гжегожа Брауна, так і більшість членів партії "Право і справедливість".

"Навроцький є їхнім покровителем. Розвалити ЄС хочуть: Росія, американський рух MAGA та європейські праві сили на чолі з Орбаном", – написав Туск.

Він наголосив, що для Польщі залишити ЄС було б катастрофою та пообіцяв зробити все, щоб їх зупинити.

12 березня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння.

Ця програма стала головним предметом суперечок між Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

Натомість Навроцький презентував свою версію програми з переозброєння "SAFE 0%", кошти для якої надходитимуть з бюджету Польщі.

Після вето польського президента щодо програми SAFE уряд ухвалив постанову про виділення коштів на оборону.

Читайте детальніше у матеріалі "Європейської правди": Непотрібні кошти? Чому Польща може залишитися без кредитів ЄС на переозброєння.