"Лижний Великдень": у польських Татрах продовжать сезон після рясних снігопадів

На одному з відомих польських гірськолижних спусків у Татрах заново відкриють витяг після сильного снігопаду, який дозволяє продовжити сезон.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Після сильних снігопадів у Татрах останніми днями на схилах стільки снігу, що лижний сезон можна продовжувати. На вершині Каспрів Верх товщина покриву становила більше метра, а у "долині п’яти озер" сягнула 131 см, у Закопаному – близько 20 см снігу.

Через "повернення зими" з суботи 28 березня вирішили відновити роботу витяга з Горичковської долини до вершини Каспрів Верх – лижники зможуть знову кататися на цьому схилі. Цього сезону витяг працював зовсім короткий час – через технічні проблеми або дуже малу кількість снігу.

Зазначають, що з поточною щільністю снігового покриву сукупна довжина доступних лижних трас у районі Каспрового Верху сягає 5,5 км, що робить це місце найпривабливішим для шанувальників лижного спорту.

За прогнозами, наступними днями знову сніжитиме, тож хороші умови для катання можуть протриматися навіть під час великодніх вихідних.

Останніми днями снігопади і штормовий вітер спричинили закриття шкіл і доріг на Балканах.

В Італії минулими вихідними внаслідок сходження лавини двоє лижників загинули і п’ятеро отримали поранення.

Наприкінці лютого внаслідок сходження лавини у словацькій частині Татр загинули двоє польських туристів.