У Татрах лавина забрала життя двох польських туристів

У словацькій частині Татр загинули двоє польських туристів внаслідок сходження лавини.

Про це пише RMF24, пише "Європейська правда".

Як зазначається, інцидент стався у середу, 25 лютого. Чоловікам було 31 і 41 рік.

Це відбулося в районі Мегушовецької долини, поблизу туристичного маршруту. За інформацією словацьких рятувальників з Гірської рятувальної служби (HZS), лавина зійшла з ущелини, що спускається з хребта Попрад.

Для надання допомоги було викликано екіпаж повітряної швидкої допомоги. Поки рятувальники приземлялися на місці лавини, чеські лижники-альпіністи витягли одну з жертв, але попри їхні зусилля, врятувати 41-річного чоловіка не вдалося.

Як зазначається, у Татрах наразі діє значне лавинне попередження. Лавина може зійти навіть при невеликому додатковому навантаженні. У багатьох місцях спостерігаються великі лавини, що сходять спонтанно. Умови в горах в основному несприятливі.

Серія смертельних інцидентів з лавинами останніми тижнями стались також в Італії, Німеччині, Франції, Швейцарії.

У Швейцарії одна з лавин накрила пасажирський потяг, внаслідок чого він зійшов з рейок.