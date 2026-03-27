"Лыжная Пасха": в польских Татрах продлят сезон после обильных снегопадов

На одном из известных польских горнолыжных склонов в Татрах вновь откроют подъемник после сильного снегопада, что позволит продлить сезон.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

После сильных снегопадов в Татрах в последние дни на склонах столько снега, что лыжный сезон можно продолжать. На вершине Каспров Верх толщина покрова составляла более метра, а в "долине пяти озер" достигла 131 см, в Закопаном – около 20 см снега.

Из-за "возвращения зимы" с субботы, 28 марта, решили возобновить работу подъемника из Горичковской долины на вершину Каспров Верх – лыжники смогут снова кататься на этом склоне. В этом сезоне подъемник работал совсем недолго – из-за технических проблем или очень малого количества снега.

Отмечается, что при текущей плотности снежного покрова совокупная длина доступных лыжных трасс в районе Каспрового Верха достигает 5,5 км, что делает это место наиболее привлекательным для любителей лыжного спорта.

По прогнозам, в ближайшие дни снова будет идти снег, поэтому хорошие условия для катания могут сохраниться даже во время пасхальных выходных.

В последние дни снегопады и штормовой ветер привели к закрытию школ и дорог на Балканах.

В Италии в минувшие выходные в результате схода лавины двое лыжников погибли и пятеро получили ранения.

В конце февраля в результате схода лавины в словацкой части Татр погибли двое польских туристов.