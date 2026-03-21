В Італії внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників

Двоє людей загинули та п’ятеро отримали поранення внаслідок сходження лавини в італійській провінції Больцано.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив центр екстреної допомоги Больцано, передає Rai News.

Лавина сталася на горі Хое Ферзе на висоті 2445 метрів. В той момент на схилі перебувало 25 лижників. Зазначається, що у трьох постраждалих тяжкі поранення.

На місце події на гелікоптерах прибули рятувальна служба Альпійського рятування CNSAS та кінологічні підрозділи, а також місцеві пожежники. До рятувальної операції залучили п'ять гелікоптерів.

Нагадаємо, наприкінці лютого внаслідок сходження лавини у словацькій частині Татр загинули двоє польських туристів.

Серія смертельних інцидентів з лавинами останніми тижнями стались також в Італії, Німеччині, Франції, Швейцарії.

У Швейцарії одна з лавин накрила пасажирський потяг, внаслідок чого він зійшов з рейок.

Також писали, що лютому суд в Австрії визнав альпініста винним у ненавмисному вбивстві з необережності після того, як його дівчина замерзла в горах під час підйому на вершину.