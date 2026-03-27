ЗМІ: у Трампа попередили союзників про можливі перебої зі зброєю для України

Представники адміністрації американського президента Дональда Трампа почали попереджати країни, що постачання зброї США до України може бути перерване в найближчі місяці, оскільки Пентагон надає пріоритет її використанню у війні в Ірані.

Про це Politico повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами трьох європейських посадовців, Державний департамент США повідомив союзникам, що поставки боєприпасів, а особливо перехоплювачів для систем ППО Patriot, можуть бути перервані.

Двоє з цих співрозмовників стверджують, що держсекретар Марко Рубіо планував обговорити це питання з союзниками на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у п’ятницю, 27 березня.

Принаймні деякі союзники, зазначив один із європейських посадовців, "отримали запевнення" від США, що ці поставки, в рамках ініціативи PURL, не були перенаправлені.

Як зазначається, речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий сказав, що Рубіо не повідомляв главі МЗС Андрію Сибізі про майбутні перебої з поставками у межах PURL під час двосторонньої зустрічі в кулуарах саміту G7.

Пентагон, своєю чергою, відмовився коментувати деталі.

Раніше у західних ЗМІ з’явились повідомлення про те, що США планують перенаправлення зброї для України, зокрема ракет для ППО, вже замовлених для України в рамках PURL, на Близький Схід.

А генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що американська зброя з PURL продовжуватиме постачатися в Україну.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував повідомлення ЗМІ про можливість перенаправлення на Близький Схід американського озброєння, призначеного для України: він відповів, що США постійно займаються перенаправленням озброєння з різних частин світу.