СМИ: у Трампа предупредили союзников о возможных задержках с поставками оружия для Украины

Представители администрации американского президента Дональда Трампа начали предупреждать страны о том, что поставки оружия из США в Украину могут быть приостановлены в ближайшие месяцы, поскольку Пентагон отдает приоритет его использованию в войне в Иране.

Об этом Politico сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

По словам трех европейских чиновников, Государственный департамент США сообщил союзникам, что поставки боеприпасов, а особенно перехватчиков для систем ПВО Patriot, могут быть прерваны.

Двое из этих собеседников утверждают, что госсекретарь Марко Рубио планировал обсудить этот вопрос с союзниками на встрече министров иностранных дел стран G7 в пятницу, 27 марта.

По крайней мере некоторые союзники, отметил один из европейских чиновников, "получили заверения" от США, что эти поставки в рамках инициативы PURL не были перенаправлены.

Как отмечается, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Рубио не сообщал главе МИД Андрею Сибиге о предстоящих перебоях с поставками в рамках PURL во время двусторонней встречи в кулуарах саммита G7.

Пентагон, в свою очередь, отказался комментировать детали.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что США планируют перенаправить оружие для Украины, в частности ракеты для ПВО, уже заказанные для Украины в рамках PURL, на Ближний Восток.

А генсек НАТО Марк Рютте заверил, что американское оружие из PURL будет по-прежнему поставляться в Украину.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал сообщения СМИ о возможности перенаправления на Ближний Восток американского вооружения, предназначенного для Украины: он ответил, что США постоянно занимаются перенаправлением вооружения из разных частей мира.