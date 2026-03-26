Трамп прокоментував можливість перенаправлення зброї для України на Близький Схід

Президент США Дональд Трамп прокоментував повідомлення ЗМІ про можливість перенаправлення на Близький Схід американського озброєння, призначеного для України.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп сказав під час відкритого засідання свого кабінету.

У відповідь на запитання журналістки американський президент відповів, що США постійно займаються перенаправленням озброєння з різних частин світу.

"Ми робимо це постійно. Розумієте, у нас є величезні запаси боєприпасів. Вони є в нас в інших країнах, наприклад, у Німеччині та по всій Європі. У нас, знаєте, їх повно. І ми іноді беремо з одного місця і використовуємо для іншого", – заявив він.

Трамп вкотре повторив, що попередня адміністрація виділяла "надто багато" коштів на допомогу Україні, а зараз цим займається НАТО.

"Ми допомагали Україні, це почав Байден, і він виділив 350 мільярдів доларів – занадто багато, надто багато. А тепер ми продаємо це НАТО. Ми продаємо це НАТО, і вони, ймовірно, передають це Україні здебільшого, я думаю, вони передають це Україні, але нам платять за все, що ми віддаємо, ми більше нічого не даруємо", – сказав Трамп.

Він додав, що ситуація з Україною "дуже складна", але США продовжують працювати над її вирішенням.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення на Близький Схід озброєння, призначеного для України, оскільки війна в Ірані вичерпує запаси деяких найважливіших боєприпасів армії США. За словами співрозмовників видання, зброя, яку можуть перенаправити, включає ракети-перехоплювачі протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки адміністрація Дональда Трампа не припиняла постачання ракет до систем протиракетної оборони Patriot попри війну на Близькому Сході.

Нагадаємо, нещодавно у ЄС розповіли, що за три дні на Близькому Сході було використано близько 800 ракет-перехоплювачів американського виробництва, що перевищує кількість ракет, використаних Україною за зимовий період.