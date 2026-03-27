Рубіо: війна з Іраном закінчиться за кілька тижнів

Державний секретар США Марко Рубіо висловився щодо того, скільки ще буде тривати війна в Ірані.

Про це він сказав після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Франції, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

За словами Рубіо, США очікують, що війна в Ірані "завершиться за кілька тижнів, а не місяців".

"У нас є цілі, і ми впевнені, що вже близькі до їх досягнення", – сказав він.

Держсекретар США зазначив, що Іран може вирішити запровадити систему збору мита в Ормузькій протоці, але й зауважив, що будь-яке постійне мито на цьому водному шляху буде "неприйнятним".

Також у Рубіо запитали щодо можливості потенційного наземного вторгнення США в Іран.

"Ми можемо досягти всіх наших цілей за допомогою наших сухопутних військ. Але ми завжди будемо готові надати президенту максимальну свободу вибору та максимальну можливість пристосуватися до непередбачених обставин, якщо такі виникнуть", – додав Рубіо.

Цього ж дня американський президент Дональд Трамп під час виступу перед фермерами заявив, що "в Ірані все йде дуже добре".

Нагадаємо, президент США оголосив, що "на прохання Ірану" відтермінує атаки на енергетичні об'єкти Ірану до 6 квітня.

Однак посередники у переговорах між Іраном і США заявили, що іранські представники не просили про призупинення ударів.

Перед тим низка іранських ЗМІ опублікували коментарі неназваного високопосадовця з Тегерану про те, що Іран не прийме Трампові "15 пунктів" і поки налаштований сам визначати, коли і на яких умовах завершувати війну.