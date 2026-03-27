WSJ: Іран не просив у США відкласти удари по енергетиці на 10 днів

Іран не просив про 10-денне призупинення ударів по своїх енергетичних об’єктах, про що раніше оголосив американський президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Трамп раніше заявив, призупиняє удари по енергетичному сектору Ірану ще на 10 днів, до 6 квітня. Попередній крайній термін, встановлений Трампом, закінчувався в п'ятницю.

Американський президент стверджував, що ухвалив таке рішення на прохання Ірану.

Однак посередники у переговорах між Іраном і США заявили, що іранські представники не просили про призупинення ударів.

Крім того, за словами посередників, Іран також не надав остаточної відповіді на 15-пунктний план щодо припинення війни.

Іранські офіційні особи повідомили посередникам, що вони зацікавлені в переговорах, але керівництво країни ще не висловило своєї думки і не ухвалило остаточного рішення, заявили посередники.

Вони також зазначають, що іранські офіційні особи вже вимагають, щоб США пом'якшили свої вимоги, викладені в 15-пунктному плані, перш ніж погодитися на зустріч для обговорення можливого припинення вогню.

У Тегерані також виключили обговорення ракетної програми Ірану як відправної точки переговорів і не хочуть брати на себе зобов'язання щодо припинення збагачення урану назавжди, додали вони.

Шанси на успіх перемир'я залишаються низькими, оскільки Іран і США висувають максималістські вимоги, неприйнятні для іншої сторони, заявили посередники.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо раніше заявив, що в переговорах з Іраном "досягнуто прогресу".

За даними ЗМІ, адміністрація США сподівається провести раунд перемовин з Іраном стосовно завершення війни найближчими вихідними, 28-29 березня.