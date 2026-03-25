ЗМІ: у Тегерані відкинули пропозицію США з умовами потенційного перемир’я

Іранське керівництво відхилило пропозицію США з "рамкою" потенційної домовленості про припинення війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявило іранське Press TV, цитуючи неназваного високопосадовця з Тегерану.

За словами співрозмовника, у керівництві Ірану "не дозволять Трампу диктувати умови".

"Іран завершить війну тоді, коли вирішить це зробити, і коли будуть виконані його власні умови", – сказав неназваний посадовець, додавши, що Іран налаштований далі оборонятися і завдавати "серйозних ударів", доки його вимоги не будуть виконані.

Співрозмовник також розповів, що американська сторона ініціювала контакти через різні дипломатичні канали.

Висунуті у "15 пунктах" вимоги він назвав "надмірними та відірваними від реальності з невдачами США на полі бою".

Агентство Reuters з посиланням на свого співрозмовника-високопосадовця з Ірану повідомляє, що реакція Тегерану на американські пропозиції "не була позитивною", і що початкову відповідь вже передали США через Пакистан.

Іранське агентство Fars, яке цитують в американських ЗМІ, теж отримало коментар від неназваного посадовця у Тегерані, де йдеться, що Іран не погодиться на такі умови перемир’я і "не бачить сенсу починати такий процес із тими, хто порушував домовленості", а також – що Тегеран хоче "досягнути своїх стратегічних цілей", перш ніж погоджуватись на припинення війни.

Нагадаємо, 23 березня Дональд Трамп оголосив про призупинення військових ударів по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів, а 24 березня заявив, що у США "ведуться переговори" щодо Ірану і що Тегеран "хотів би укласти угоду".

Повідомляли, що американська сторона передала Тегерану пропозицію з 15 пунктів.

У військовому керівництві Ірану глузливо відреагували, що Штати "ведуть переговори самі із собою".