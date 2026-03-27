Рубио: война с Ираном закончится через несколько недель

Государственный секретарь США Марко Рубио высказался о том, как долго ещё продлится война в Иране.

Об этом он заявил после встречи министров иностранных дел стран G7 во Франции, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Рубио заявил журналистам, что США ожидают, что война в Иране "завершится через несколько недель, а не месяцев".

"У нас есть цели, и мы уверены, что уже близки к их достижению", – сказал он.

Госсекретарь США отметил, что Иран может решить ввести систему сбора пошлин в Ормузском проливе, но также заметил, что любая постоянная пошлина на этом водном пути будет "неприемлемой".

Также Рубио спросили о возможности потенциального наземного вторжения США в Иран.

"Мы можем достичь всех наших целей с помощью наших сухопутных войск. Но мы всегда будем готовы предоставить президенту максимальную свободу выбора и максимальную возможность приспособиться к непредвиденным обстоятельствам, если такие возникнут", – добавил Рубио.

В тот же день американский президент Дональд Трамп во время выступления перед фермерами заявил, что "в Иране все идет очень хорошо".

Напомним, президент США объявил, что "по просьбе Ирана" отложит атаки на энергетические объекты Ирана до 6 апреля.

Однако посредники в переговорах между Ираном и США заявили, что иранские представители не просили о приостановке ударов.

Ранее ряд иранских СМИ опубликовали комментарии неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана о том, что Иранне примет "15 пунктов" Трампа и пока настроен сам определять, когда и на каких условиях завершать войну.