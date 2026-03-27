Радник президента Литви оцінив можливість відновлення відносин із Білоруссю

Головний радник президента Литви Дейвідас Матуліоніс заявив, що для відновлення відносин Білорусь повинна продемонструвати системні зміни.

Про це він сказав в інтерв’ю LRT, пише "Європейська правда".

За словами Матуліоніса, уникнення діалогу на вищому політичному рівні є позицією всього Європейського Союзу, і Литва повинна дотримуватися її. Однак обговорення на технічному рівні можливі.

"Ми, безумовно, готові покращити ці відносини, але з білоруського боку мають відбутися системні зміни – у напрямку демократизації, зменшення підтримки російського військово-промислового комплексу та, можливо, більшої автономії Білорусі", – сказав він.

Як повідомляли, спецпосланець США Джон Коул заявив, що білоруські калійні добрива можуть бути дуже корисними для США і повинні йти через Литву, відтак він очікує, що Вільнюс поновить діалог з Мінськом.

Прем’єрка Литви Інга Ругінене заявила, що діалог з Білоруссю можливий, але за певних умов.